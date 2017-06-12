В Киеве задержали мужчину, который пытался сжечь кабинет участкового

В Киеве полиция задержала мужчину, который пытался сжечь кабинет участкового на улице Вацлава Гавела.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о задымлении в подвальном помещении.

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«По прибытии на вызов правоохранители выяснили, что горит кабинет участкового офицера полиции», - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что на месте предполагаемого поджога выявлена зажигалка, остатки сгорания и отпечатки пальцев. Согласно приметам, предоставленным прохожим, он видел, как «неизвестный гражданин через форточку поджег жалюзи и ушел», экипаж патрульной полиции задержал 30-летнего киевлянина в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный не смог внятно объяснить мотивы своего поступка.

Следователи Соломенского управления полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Пожар ликвидирован, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.