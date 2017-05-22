Из могилы политического деятеля Михновского исчез бюст (видео)

Из могилы политического и общественного деятеля Николая Михновского на Байковом кладбище исчез бюст. Об этом в Facebook сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"На Байковом кладбище исчез бюст Николая Михновского с памятника на его могиле", - написал он.

Пользователи соцсети отмечают, что бюст исчез 3 недели назад.

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"Узнал только теперь. Будем обращаться в полицию", - подытожил Вятрович.

Как известно, Николай Михновский – украинский политический и общественный деятель, адвокат, публицист, первый идеолог украинского национализма. Умер в 1924 году.