Из могилы политического деятеля Михновского исчез бюст (видео)
11:22, 22 мая 2017Происшествия
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Пользователи соцсети отмечают, что бюст исчез 3 недели назад.
Такова была могила Михновского раньше / фото ru.wikipedia
Из могилы политического и общественного деятеля Николая Михновского на Байковом кладбище исчез бюст. Об этом в Facebook сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"На Байковом кладбище исчез бюст Николая Михновского с памятника на его могиле", - написал он.
На Байковом кладбище жертвой вандалов стал памятник Николаю Михновскому
Пользователи соцсети отмечают, что бюст исчез 3 недели назад.
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"Узнал только теперь. Будем обращаться в полицию", - подытожил Вятрович.
Как известно, Николай Михновский – украинский политический и общественный деятель, адвокат, публицист, первый идеолог украинского национализма. Умер в 1924 году.
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