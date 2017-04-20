Спасатели возобновили работы в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" с украинцами на борту

В Керченском проливе возобновились спасательные работы на месте, где накануне потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала».

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Поисково-спасательные работы возобновлены сегодня в 7.00», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасательная операция на месте крушения судна в Керченском проливе в ночное время будет приостановлена.

Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в ночь на 19 апреля. На его борту находились 12 членов экипажа, из них девять украинцев, двое россиян и один гражданин Грузии. К настоящему времени один член экипажа спасен и госпитализирован. Кроме того, из воды подняты тела трех погибших. Еще восемь членов экипажа считаются пропавшими без вести.