Крушение сухогруза с украинцами на борту у берегов Крыма: найдены три члена экипажа, двое из них - мертвы (видео)

В Черном море спасатели нашли троих членов экипажа затонувшего судна "Герои Арсенала", двое из них мертвы.

Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что среди 12 членов экипажа сухогруза было 9 граждан Украины.

Кирилич отметил, что, по предварительной информации, "в результате спасательно-поисковых работ найдены три члена экипажа".

"Двое из них погибли, их личности еще не идентифицированы", - отметил Кирилич.

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Третий спасенный пострадал от переохлаждения, ему оказывается помощь.

Кирилич отметил, что погодные условия в акватории Черного моря остаются сложными, но спасательная операция продолжается.

Как сообщал УНИАН, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По данным российских СМИ, семь человек пропали без вести. Всего на борту судна находились 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин.