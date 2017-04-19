Крушение сухогруза с украинцами на борту у берегов Крыма: найдены три члена экипажа, двое из них - мертвы (видео)
Двое найденных членов экипажа погибли.
В Черном море спасатели нашли троих членов экипажа затонувшего судна "Герои Арсенала", двое из них мертвы.
Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сказал в эфире телеканала "112 Украина".
Он напомнил, что среди 12 членов экипажа сухогруза было 9 граждан Украины.
Кирилич отметил, что, по предварительной информации, "в результате спасательно-поисковых работ найдены три члена экипажа".
"Двое из них погибли, их личности еще не идентифицированы", - отметил Кирилич.
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Третий спасенный пострадал от переохлаждения, ему оказывается помощь.
Кирилич отметил, что погодные условия в акватории Черного моря остаются сложными, но спасательная операция продолжается.
Как сообщал УНИАН, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По данным российских СМИ, семь человек пропали без вести. Всего на борту судна находились 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин.