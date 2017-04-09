Во Львове неизвестные заложили взрывное устройство во дворе гендиректора кофейной фабрики

Во Львове неизвестные заложили самодельное взрывное устройство во дворе частного жилого дома на улице Тернопольской.

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Как сообщили в отделе коммуникаций главного управления Нацполиции области, сегодня, 9 апреля, в 10.48 на оперативную линию 102 поступила информация от 41-летнего львовянина о том, что он на собственном дворе обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Эксперты-взрывотехники, кинолог и следственно-оперативная группа, прибывшие на место, установили, что во двор заложили самодельное взрывное устройство.

Взрывчатка изъята и направлена на экспертизу.

С какой целью и кто заложил взрывчатку – устанавливают.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в правоохранительных органах, самодельное взрывное устройство было обнаружено во дворе гендиректора совместного предприятия «Галка ЛТД» (Львовская кофейная фабрика).