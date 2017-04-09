В Николаеве неизвестные похитили на территории предприятия 200 метров железнодорожных рельс

04:05, 09 апреля 2017
Происшествия
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По словам заявителя, рельсы были демонтированы и порезаны газосварочным аппаратом.

Начато уголовное производство / УНИАН

В Николаеве на территории бывшего завода железобетонных изделий, которая находится на балансе филиала частного акционерного общества, неизвестные срезали 200 м железнодорожных рельс.

Как сообщили УНИАН в заводском отделе полиции, с сообщением об обнаруженном отсутствии частей железнодорожных рельс и материалов верхнего строения путей, которые проходят по территории предприятия, обратился работник филиала ЧАО

Территория этого предприятия охраняется работниками частной охранной фирмы.

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По словам заявителя, рельсы были демонтированы и порезаны газосварочным аппаратом.

Сотрудниками следственно-оперативной группы после осмотра места происшествия был задокументирован факт кражи 200 м железнодорожных путей. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет около 109 тыс. грн.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.185 УКУ «Кража».

Ранее сообщалось, что на Ровенщине копатели янтаря повредили железнодорожную колею.

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Теги: #полиция#кража#рельсы