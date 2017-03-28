Под Киевом мужчина застрелил грабителя, спасая свою жену (фото)

27 марта поздно вечером группа злоумышленников в медицинских масках ворвались в дом частных предпринимателей в с. Сухолучье Вышгородского района и жестоко избила его владелицу. Об этом сообщили в ГУ НП в Киевской области.

Они, вооруженные пистолетом, ломом, ножами и затяжками, напали на 40-летнюю женщину, которая на кухне первого этажа мыла посуду. Жестко избивали, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности из сейфа.

Услышав крик матери, 11-летняя дочка сразу же разбудила отца, который отдыхал в комнате на втором этаже дома. Мужчина мгновенно схватил свой зарегистрированный охотничий карабин и, спускаясь вниз по лестнице на помощь жене, сделал предупредительный выстрел. Злоумышленники сразу убежали. Один из них остался и продолжал физическое насилие над женщиной, рассказали в полиции.

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"43-летний владелец дома выстрелил в нападавшего, благодаря чему освободил испуганную жену и вообще спас жизнь себе и родным. От полученного огнестрельного ранения преступник сразу умер. Им оказался 40-летний безработный неоднократно судимый житель Сумской области", - говорится в сообщении правоохранителей.

Из-за этого события на территории района был введен оперативный план "Перехват", а к розыску злоумышленников задействовали весь личный состав Вышгородской полиции.

"В течение часа правоохранители разыскали и задержали в лесопосадке двух подозреваемых, которые пытались скрыться от правосудия. Еще одного разбойника, который ехал на автомобиле "Daewoo Lanos", задержала группа реагирования патрульной полиции. В транспортном средстве изъяли пистолет, ножи, радиостанции, лом", - рассказали в полиции.

Сейчас троих подозреваемых – граждан Российской Федерации - задержаны по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями Вышгородского отдела полиции открыты уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ст.118 (умышленное убийство при превышении границ необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника) УК.