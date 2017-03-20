В Киеве неизвестные напали на авто частных охранников и украли сумку с деньгами (фото)

В Киеве на проспекте Победы неизвестные напали на автомобиль частной службы охраны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации в Главное управление Нацполиції в городе Киеве Оксана Блищик.

Она отметила, что злоумышленники разбили стекло автомобиля и забрали из салона сумку с деньгами. Сумма ущерба устанавливается.

«Происшествие случилось в Святошинском районе Киева на проспекте Победы в 16 часов: к автомобилю частной охраны подбежали четверо человек, разбили водительское и задние пассажирские окна. На момент нападения в машине находилось трое человек. Злоумышленник ударил мужчину, который сидел на заднем сидении, и забрал сумку с деньгами. Сумма нанесенного ущерба устанавливается», - говорится в сообщении.

Блищук сообщила, что в настоящее время полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей и очевидцев, проводятся первоочередные оперативные и следственные действия.

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