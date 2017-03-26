Ремонтники в Балаклее восстанавливают дома, линии электропередач и газоснабжение - Гройсман

Ремонтные бригады начали работы по восстановлению поврежденного жилья граждан, газоснабжения и отдельных участков линий электропередач в Балаклее Харьковской области, поврежденных в результате пожара и взрывов на военных складах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

«По состоянию на сегодняшнее утро на технической территории арсенала пожар ликвидирован. Это хорошая новость! Хотя наблюдаются еще одиночные взрывы боеприпасов в результате тления отдельных ячеек, но радиус разлета осколков уже не выходит за пределы территории арсенала»,- написал премьер.

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По его словам, уже началась очистка и разминирование территории, пиротехники постараются сделать это быстрее.

«Ремонтные бригады начали работы по восстановлению поврежденного жилья граждан, газоснабжения Балаклее и отдельных участков линий электропередач. Но ситуация еще не является безопасной - уже изъято около 300 взрывоопасных предметов», - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что правительство вместе с Харьковской облгосадминистрацией сделает все, чтобы восстановить нормальную жизнь в городе и помочь тем, кто пострадал.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее загорелся и детонировало военный арсенал. В результате взрывов погибла одна женщина, еще несколько человек получили ранения.

Из Балаклее и близлежащих сел эвакуировали около 20 тысяч человек.

В ГСЧС прогнозировали, что территории населенных пунктов в Балаклейском районе расчистят от взрывоопасных предметов до воскресенья, 26 марта.

По состоянию на 13 ч 25 марта на технической территории арсенала в Балаклее Харьковской области наблюдались одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности, ликвидировано 19 пожаров.