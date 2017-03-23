В Днепре серийный грабитель с гранатой совершил еще одно преступление (видео)

Как передает 056.ua, в Днепре орудует вооруженный гранатой разбойник, который совершил 11 разбойных нападений в 4-х областях Украины.

Читайте такжеВ Харькове мужчина с одной гранатой ограбил два кредитных учреждения (фото)

Очередное нападение произошло 22 марта в 19:30 на ул. Титова. Угрожая работнице кредитной фирмы применить ручную гранату, мужчина забрал из кассы 1000 грн, после чего покинул отделение, сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Днепропетровской области.

Приметы нападавшего: на вид 30-35 лет, ниже-среднего роста, полного телосложения, лицо круглое, носит темные солнцезащитные очки, одетый в черную куртку с воротником на пуговицах, черную вязаную шапку, темные брюки, ботинки, кожаные перчатки, через плечо имеет черную кожаную сумку размером 25х20 см, разговаривает на русском языке.