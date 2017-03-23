Пожар на складе боеприпасов в Балаклее: появилось эксклюзивное видео с высоты птичьего полета

В ночь на 23 марта в Харьковской области в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. На видео, которое опубликовал ТСН, можно увидеть масштабные последствия пожара.

При этом, как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривается служебная халатность.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман прибыл к месту чрезвычайной ситуации возле г. Балаклея Харьковской области, где продолжаются взрывы боеприпасов на складе Минобороны и заявил, что пожар может длиться до 7 дней.

Согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе было слышно гул беспилотника, потом начались взрывы. Эвакуировано почти 20 тысяч. жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. «Украэрорух» временно закрыл небо для полетов в радиусе 40 км.