В Харькове трамвай "задрифтовал" и перекрыл дорогу (фото)

В Харькове трамвай №23 сошел с рельсов и заблокировал движение по проспекту Тракторостроителей в сторону улицы Льва Толстого. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местный портал 057.ua.

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Трамвай № 23 слетел с колеи на повороте с проспекта Героев Труда на Тракторостроителей. У вагона вывернуло колесную пару и он накренился, рассказали очевидцы. Из-за аварии на маршруте остановились все трамваи.

На место прибыла ремонтная бригада одного из городских депо, чтобы устранить поломку. В ДТП никто не пострадал.