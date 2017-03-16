В Харькове трамвай "задрифтовал" и перекрыл дорогу (фото)
20:42, 16 марта 2017Происшествия
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Инцидент произошел на повороте с проспекта Героев Труда на Тракторостроителей.
В месте аварии образовалась пробка из трамваев / 057.ua
В Харькове трамвай №23 сошел с рельсов и заблокировал движение по проспекту Тракторостроителей в сторону улицы Льва Толстого. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местный портал 057.ua.
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Трамвай № 23 слетел с колеи на повороте с проспекта Героев Труда на Тракторостроителей. У вагона вывернуло колесную пару и он накренился, рассказали очевидцы. Из-за аварии на маршруте остановились все трамваи.
В месте аварии образовалась пробка из трамваев / 057.ua
На место прибыла ремонтная бригада одного из городских депо, чтобы устранить поломку. В ДТП никто не пострадал.
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