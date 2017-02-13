В Днепре в кафе мужчина подорвал себя гранатой (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, происшествие произошло сегодня примерно в 11:00.

По информации экспертов-взрывотехников, взорвалась граната Ф-1. Никто из посетителей и сотрудников кафе не пострадал.

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Как рассказали свидетели, 43-летний местный житель зашел в кафе, заказал рюмку водки, выпил ее и ушел. На выходе из кафе прогремел взрыв.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина привел в боевую готовность гранату с целью покончить жизнь самоубийством.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой - самоубийство). Продолжаются следственные действия.

Ранее стало известно, что в городе Каменское Днепропетровской области мужчина, который снимал квартиру, совершил самосожжение, протестуя против продажи жилья новым владельцам.