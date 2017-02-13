На Днепропетровщине мужчина совершил самосожжение: протестовал против продажи жилья новым владельцам

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в области, 54-летний мужчина облил себя бензином и поджег.

«12 февраля в полицию Каменского обратилась 31-летняя женщина и сообщила, что она представляет интересы новых собственников квартиры, которая находится по улице Харьковской. В этот день она пришла в квартиру, чтобы напомнить мужчине о необходимости освободить помещение, которое было продано. Однако он не согласился и пригрозил женщине физической расправой. После этого она обратилась с заявлением в полицию», - говорится в сообщении.

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Поднимаясь по лестнице многоэтажки, сотрудники полиции услышали взрыв и запах гари из квартиры. На место пожара были вызваны спасатели ГУ ГСЧС и «скорая помощь». После ликвидации пожара полицейские осмотрели квартиру и изъяли зажигалку и пустую канистру объемом 20 литров. Также было найдено обгоревшее тело квартиросъемщика.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой - самоубийство). Продолжаются следственные действия.