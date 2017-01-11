В полиции рассказали о стрельбе в элитном коттеджном городке под Днепром (фото)

Когда сотрудники полиции прибыли по вызову, двое человек уже были тяжело ранены, еще двое получили легкие осколочные ранения. Также был обстрелян полицейский автомобиль со служебными номерами. Начальник Днепровской полиции путем переговоров уговорил вооруженного опасного стрелка сдаться, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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«Наши сотрудники окружили дом, из которого велась стрельба. Для обеспечения порядка и обезвреживания злоумышленника было задействовано около 40 полицейских. Нам удалось уговорить подозреваемого впустить меня в дом, на втором этаже которого забаррикадировался стрелок. В ходе переговоров я убедил мужчину сдать автомат и гранату, которые он держал в руках. Стрелок сдался без боя. Это дало возможность избежать больших жертв», - рассказал начальник Днепровского отдела полиции Андрей Бидыло во время пресс-конференции.

"7 января в с. Новоалександровка во дворе частного дома по ул. Янтарной вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу по сотрудникам охранной фирмы, которых владелец дома нанял для охраны. В результате нападения охранники получили тяжелые огнестрельные ранения туловища и живота. Полицейские не пострадали, повреждений испытал лишь служебный автомобиль - по нему было выпущено более 7 пуль", - рассказал Бидыло.

"Основной версией нападения на охранников является противоречивая ситуация, связанная с установлением реальных владельцев дома – он находился в залоге у банка и был продан другому хозяину. Новый собственник таким путем пытался доказать свое право собственности на здание", - рассказали в полиции.

Во время задержания подозреваемого рядом с ним находилось большое количество оружия – граната Ф-1, охотничий карабин, пневматическая винтовка с оптическим прицелом, около 40 патронов, бронежилет.

Во время обыска автомобиля «Toyota Land Cruiser» было обнаружено гладкоствольное ружье, карабин и еще более 100 патронов. Сейчас на автомобиль наложен арест.

Оружие и вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Подозреваемый взят под стражу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Начальник областной полиции Игорь Репешко наградил благодарностью и часами врача неотложной помощи Николая Отскочного, который не побоялся попасть под пули и вовремя оказал помощь тяжелораненым.