В Румынию пытались незаконно вывезти 56 вагонов украинского леса (фото)

В Одесской области правоохранители пресекли вывоз в Румынию 56 вагонов контрабандной древесины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, правоохранители разоблачили преступную схему контрабандного вывоза за границу через территорию Одесской области деловой древесины на основании поддельных документов.

В частности, 5 января сотрудниками прокуратуры области совместно с полицией, УСБУ и пограничниками в ходе обыска обнаружено 56 вагонов с древесиной на железнодорожных станциях «Кучурган» и «Раздельная-Сортировочная» регионального филиала Одесской железной дороги.

В настоящее время древесина, которую планировали незаконно экспортировать в Румынию, изъята.

«Готовится ходатайство о наложении на нее ареста. Примечательно, что в соответствии с сопроводительными документами в указанных вагонах должна перевозиться топливная древесина хвойных пород (дрова), а фактически там находилась деловая древесина (кругляк), экспорт которой с 1 января 2017 г. запрещен», - подчеркнули в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту изготовления и выдачи сертификатов о происхождении лесоматериалов и поддельных товарно-транспортных накладных для экспорта половник сосны проводится по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, в международный пункт пропуска «Кучурган-железнодорожная станция» на выезд из Украины прибыли 29 железнодорожных вагонов с древесиной. Грузоотправителями являются фирмы, зарегистрированные Киеве и Киевской области.

«Оказалось, что общее количество грузовых вагонов сформированного железнодорожного состава должно быть 56, из которых 29 прибыли в пункт пропуска «Кучурган - железнодорожный», а остальные находились на разных железнодорожных станциях Одесской области», - рассказали в ведомстве.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в результате проведенных обысков сотрудниками областного управления защиты экономики Национальной полиции изъято около 3,7 тыс. кубометров лесопродукции на общую сумму свыше 2,8 млн грн.

По словам начальника указанного управления НП Алексея Семенцова, согласно ст.2-1 Закона Украины «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов», вывоз этой лесопродукции за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта - запрещен. Оперативниками установлено, что вышеназванная деловая древесина (сосна) должна была поступить как топливная древесина в адрес предприятия нерезидента в Румынии.