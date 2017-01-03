В Сумах произошел взрыв в многоэтажке: погибла женщина, двух человек спасли из-под завалов (фоторепортаж)

22:52, 03 января 2017
Происшествия
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Во вторник, 3 января, в 20:41 в г. Сумы, в квартире на 6 этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа).

Взрыв в многоэтажке в Сумах / facebook.com/MNS.GOV.UA

Как сообщает пресс–служба ГСЧС на своей странице в Facebook, в результате взрыва разрушено перекрытие между 5 и 6 этажами в пределах одной комнаты (20 кв.м.), разрушены межкомнатные перегородки в квартирах на 5 и 6 этажах, нарушена целостность перекрытия между 6 и 7 этажами без последующего обвала на площади около 20 кв.м.

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По данным спасателей, погиб один человек – пожилая женщина, два человека спасены из-под завалов. Проведена эвакуация жильцов дома.

На месте происшествия от ГСЧС работает 29 человек личного состава и 9 единиц техники.

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Теги: #взрыв#Сумы#ГСЧС