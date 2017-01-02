Обвал дома в Казахстане: количество жертв возросло до 9 человек
Из-под завалов удалось освободить живого человека.
В Казахстане в поселке Шахан в результате обрушения многоэтажного дома погибли 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.
"... из-под завалов извлечены девять погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое - дети 2016 года, один - 2010 года рождения", - говорится в сообщении.
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В то же время, сегодня утром из-под завалов спасатели вытащили выжившего.
Напомним, часть многоэтажного дома обрушилась в воскресенье в казахстанском поселке Шахан, расположенном в Карагандинской области.
Ранее представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщал, что в результате инцидента погибли минимум два человека.
По его словам, сообщение об обрушении поступило на пульт Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области поздно вечером 1 января.
"На место происшествия были немедленно направлены силы и средства ДЧС, проведена эвакуация жильцов дома", - сказал он.