В Одессе в новогоднюю ночь мужчину ранили из пистолета

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, возле жилого комплекса «Альтаир» между мужчинами произошел конфликт, во время которого был применен пистолет.

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«Один из участников конфликта ранен, он доставлен в медицинское учреждение, шестеро дают объяснения в отделе полиции. Открыто уголовное производство. Проводится проверка», - говорится в сообщении.

В управлении полиции отметили, что в настоящее время более 500 человек правоохранителей обеспечивают общественный порядок на улицах Одессы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в новогоднюю ночь дежурили около тысячи правоохранителей, а для обеспечения порядка возле центральной елки и еще 10 елок в районах города дополнительно привлекли 500 человек личного состава как Нацполіції, так и Нацгвардии.