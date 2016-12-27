В Харькове отпустили под залог в 110 тыс. грн патрульного, подозреваемого в совершении смертельного ДТП

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Мамотюка Олег Головков.

По его словам, в четверг, 22 декабря, Апелляционный суд Харьковской области отменил решение следственного судьи Червонозаводского райсуда Харькова о взятии Мамотюка под стражу без возможности внесения залога. Суд определил для подозреваемого залог в размере 110 тыс. грн.

Головков отметил, что после внесения залога Мамотюка выпустили из СИЗО вчера, 26 декабря, в 19:20.

Адвокат добавил, что завтра, 28 декабря, в 14:00 в Дзержинском райсуде Харькова начнется первое предварительное заседание по делу Мамотюка.

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Как сообщал УНИАН, 10 июля около 4:00 в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, в результате которого погибли два человека, еще пять человек получили ранения.

Прокуратура Харьковской области проводит досудебное расследование. Предварительная квалификация преступления - ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

12 июля патрульному Мамотюку, который управлял служебным автомобилем, объявили подозрение в совершении преступления, после чего, 13 июля, взяли под стражу. В Харькове прошли акции протеста с требованием привлечь патрульного к ответственности.

7 и 8 декабря, несмотря на истечение срока содержания под стражей, суд не смог избрать для патрульного меру пресечения, в связи с чем 8 декабря Мамотюк был освобожден из следственного изолятора из-за ичтечения срока действия меры пресечения.

12 декабря суд вновь решил взять Мамотюка под стражу.