В Харькове продлили арест патрульному, подозреваемому в совершении ДТП с двумя погибшими

Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат подозреваемого Александра Мамотюка Олег Головков, соответствующее решение Червонозаводский райсуд Харькова принял сегодня, 10 октября.

По его словам, суд по ходатайству прокуратуры продлил меру пресечения для патрульного до 8 декабря. На время следствия Мамотюк будет удерживаться в Харьковском СИЗО.

Головков отметил, что в ходе судебного заседания прокурор не смог предоставить доказательства, которые бы могли быть основанием для содержания патрульного под стражей, поэтому на это решение в течение недели будет подана апелляция.

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Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 10 июля около 4:00 на перекрестке улиц Сумской и Динамовской произошло столкновение автомобиля Toyota Prius патрульной службы с автомобилем «Москвич-2141». В результате столкновения погибли молодые супруги. По сообщениям СМИ, погибшими оказались Анна Протасова и Кирилл Ананьев. Кроме этого, еще 5 человек получили телесные повреждения.

Прокуратура Харьковской области проводила досудебное расследование. Предварительная квалификация преступления - ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

12 июля патрульному Мамотюку, который управлял служебным автомобилем, объявили подозрение в совершении преступления, а 13 июля взяли под стражу.

В течение недели после ДТП с участием патрульных в Харькове проходили акции протеста с требованием привлечь к ответственности правоохранителей.