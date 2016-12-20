В Киеве патрульные, преследуя автомобиль с вооруженными людьми, открыли огонь в ответ

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на странице в Facebook.

Так, 20 декабря, около 17 часов, служба 102 получила вызов о подозрительном автомобиле Honda на улице Приорской в Подольском районе. Заявители предположили, что в салоне авто находятся вооруженные люди.

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"По указанному адресу инспекторы обнаружили описанное транспортное средство. На требование патрульных предоставить документы граждане ответили отказом — водитель автомобиля Hondа внезапно нажал на педаль газа. Авто тронулось и зацепило патрульного полицейского", - говорится в сообщении.

Во время преследования началась перестрелка между стражами порядка и беглецами. Инспекторы дважды попали в колеса Honda, патрульный автомобиль также получил повреждения от пуль правонарушителей.

"Через некоторое время водитель автомобиля-беглеца потерял контроль над управлением и совершил наезд на препятствие. Нарушители выбежали из авто и скрылись в неизвестном направлении. В салоне авто обнаружили предметы, похожие на оружие", - сообщили в полиции.

Сейчас все силы столичной полиции сосредоточены на поиске стрелков. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как отмечает ТСН, в салоне, кроме водителя, находились трое пассажиров.

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По данным сайта dtp.kiev.ua, один из нарушителей получил ранение.