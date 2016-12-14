Массовое отравление одесским "Наполеоном": полиция проводит досудебное расследование (видео)

На данный момент назначили ряд экспертиз, после которых будут приняты соответствующие решения, говорится в сообщении "Репортера".

Ведомости по данному делу внесены в ЕРДР по ч.2 ст. 325 УК Украины, наказание предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.



Ранее в Одессе обнародовали первые результаты лабораторных исследований в деле о массовом отравлении тортом "Наполеон".

Гигиенические требования в кондитерском цеху, где изготовили некачественный торт были нарушены, а у трех работников нашли сальмонеллу. Наличие инфекции подтвердили и в самом торте, часть которого на анализ дала одна из пациенток.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе с 4 декабря начали поступать в больницы люди с симптомами отравления (всего госпитализировали 74 человека - Ред.).

По данным Госпотребслужбы Украины, заболевание связано с употреблением торта «Наполеон», приобретенного в торговой сети «Обжора», производства кондитерского цеха частного производственно-торгового предприятия «Экстра», принадлежащего данной торговой сети. Всего было реализовано 150 кг продукции, ее остатки изъяты из сети магазинов.