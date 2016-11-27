В Киеве неизвестный выпустил четыре пули в мужчину и скрылся

В Киеве неизвестный ранил из огнестрельного оружия мужчину.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации столичной полиции, происшествие произошло вчера вечером во дворе дома на проспекте Маяковского в Деснянском районе.

«Злоумышленник произвел четыре выстрела в сторону потерпевшего, который в результате получил два огнестрельных ранения в ногу. Мужчину госпитализировали и прооперировали», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции. Изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертизы. По предварительному заключению экспертов, стреляли из боевого оружия.

В то же время потерпевший во время общения с правоохранителями отказался сообщить обстоятельства инцидента и дать какие-либо объяснения, отметили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, продолжается розыск злоумышленника.