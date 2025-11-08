Причиной отзыва автомобилей является производственный дефект.

Японская компания Honda Motor объявила об отзыве более 406 тысяч автомобилей Honda Civic 2016-2021 годов выпуска в Соединенных Штатах Америки из-за проблемы с отсоединением колес. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что причиной отзыва является производственный дефект, который может привести к отсоединению 18-дюймовых алюминиевых дисков, продаваемых в качестве аксессуаров.

В компании заверили, что дилеры проведут проверки и при необходимости бесплатно заменят ступицы и колеса.

7 ноября стали известны наименее надежные японские авто. Эксперты указали на многочисленные технические проблемы и падение качества даже у традиционно надежных брендов. Среди них - Honda Prologue, Infiniti QX80, Mazda CX-90/CX-70, Toyota Tacoma, Nissan Frontier и Mazda CX-90 Plug-in Hybrid/CX-70 Plug-in Hybrid.

Ранее сообщалось, что автокомпания Hyundai Motor отозвала более 568 тысяч автомобилей Palisade в США из-за проблемы с пряжками ремней безопасности, которые не могут должным образом защитить пассажиров во время аварии.

Также мы писали о 10 самых популярных автомобилей в Европе. Рейтинг 2025 года возглавил Renault Clio, который поднялся на одну позицию, продемонстрировав рост на 6,7%. В десятку самых популярных моделей попала российская Lada Granta, которая заняла седьмое место, продемонстрировав падение продаж на 3,8%.

