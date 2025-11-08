Сериал основан на романе бывшего работника разведки Джона Ле Карре.

BBC анонсировало дату премьеры второго сезона шпионского триллера "Ночной администратор" с Томом Хиддлстоном ("Мстители", "Тор", "Высотка") в главной роли.

Как сообщается в тизере, новые серии стартуют 11 января. После почти десятилетнего перерыва Хиддлстон снова возвращается к роли Джонатана Пайна - бывшего военного, который попал в смертельно опасную игру с международными преступниками.

Новые эпизоды будут разворачиваться через несколько лет после событий первой части. Теперь Пайн - младший оперативник MI6, который руководит тайной командой наблюдения "Ночные совы". В сериал вернется Оливия Колман ("Корона", "Роузи"), также зрители увидят Диего Кальву ("Вавилон", "Нарко: Мексика"), фотомодель и актрису Камилу Морроне и других.

Видео дня

В комментарии BBC Том Хиддлстон признавался, что первый сезон "Ночного администратора" стал одним из самых творчески насыщенных проектов в его карьере. "Глубина и сложность Джонатана Пайна остаются захватывающей перспективой. Я с нетерпением жду, чтобы рассказать следующую главу этой истории", - добавил он.

Первый сезон "Ночного менеджера" получил несколько премий BAFTA, "Эмми" и "Золотой глобус", в том числе премию за лучшую мужскую роль для Тома Хиддлстона. Это сделало его одним из самых популярных телесериалов 2016 года.

Напомним, ранее известный британский актер Иэн МакКеллен сообщил, что вернется к роли Гэндальфа в новом фильме по "Властелину колец".

Вас также могут заинтересовать новости: