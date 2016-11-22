Киевлянин получил 5,5 лет тюрьмы за покушение на работодателя из-за невыплаченной зарплаты

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Киевлянин, работая подсобным рабочим в цехе, пришел в кабинет своего работодателя и стал требовать заработную плату за выполненную работу. В ответ мужчина услышал отказ на основании того, что он якобы периодически не являлся на работу без веских причин. На это работник схватил нож и нанес работодателю несколько ударов в туловище и бедро. Через некоторое время раненого нашли другие работники предприятия, вызвали «скорую» и полицию.

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В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он осужден за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.