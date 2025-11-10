Над АЭС в Бельгии 'засветились' неизвестные дроны: что известно

Серия наблюдений беспилотников над бельгийскими военными и энергетическими объектами вызвала подозрения в шпионаже.

Вечером 9 ноября над атомной электростанцией Доэль, расположенной вблизи Антверпена на севере Бельгии, было зафиксировано три беспилотника. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам представителя энергетической компании Engie, которая управляет станцией, инцидент не повлиял на работу объекта, но вызвал беспокойство, учитывая серию аналогичных случаев в последнее время.

В течение последних недель в Бельгии неоднократно замечали неизвестные дроны над стратегическими объектами. Так, с 31 октября по 2 ноября подозрительные аппараты летали над авиабазой Кляйне-Брогель, где размещены американские ядерные боеприпасы.

Видео дня

В ответ бельгийская армия 3 ноября разрешила сбивать неизвестные беспилотники, замеченные над военными базами. На следующий день из-за сообщения о дроне было приостановлено авиадвижение в брюссельском аэропорту, а часть рейсов временно перенаправили в Льеж - который впоследствии также закрыли из-за нового наблюдения дрона.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что эти инциденты "выглядят как часть шпионской операции", не называя конкретного виновника, но связал события с недавними нарушениями воздушного пространства Россией в Европе.

Инциденты с дронами в ЕС

Подобные случаи не ограничиваются только Бельгией - Германия, Дания и Нидерланды также сообщают о росте количества наблюдений дронов над критической инфраструктурой. Расследование продолжается, но власти не исключают российского следа.

На фоне этой ситуации Украина объявила о планах открыть оборонные производственные офисы в Берлине и Копенгагене до конца года. Президент Владимир Зеленский заявил 3 ноября, что эти два города выбраны из-за тесного сотрудничества с Данией и Германией в совместном производстве оружия.

Украина ранее выражала готовность помогать союзникам в производстве беспилотников, используя собственный боевой опыт. Европейские эксперты считают, что такое сотрудничество становится все более актуальным на фоне гибридных угроз со стороны России.

Вас также могут заинтересовать новости: