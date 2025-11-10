Музыкант публично обратился к подписчикам.

Известный украинский музыкант и участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, который выступает под сценическим именем Мурик, пожаловался на проблемы со здоровьем.

Об этом сам артист сообщил в Instagram и обратился ко всем поклонникам с просьбой о помощи.

"Всем привет! Я Мурик из Green Grey. Обидно констатировать, но у меня возникли проблемы с состоянием здоровья. Мне нужна срочная операция. Как говорится, где беда - там и проблемы. Поэтому я вынужденно открываю сбор на банк, чтобы сделать операцию", - подчеркнул Мурик.

Видео дня

Кстати, певец не стал рассказывать подробностей своего состояния. Однако подписчики начали активно писать слова поддержки и желать Мурику скорейшего выздоровления.

К слову, 20 октября ушел из жизни другой участник группы - Андрей "Дизель" Яценко. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Артисту было 55 лет.

Напомним, ранее друг лидера Green Grey Андрей Джеджула рассказал о его смерти. Он отметил, что это большая потеря для культурного фонда страны.

Вас также могут заинтересовать новости: