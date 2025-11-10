10 ноября для украинцев есть несколько особенных обычаев.

Сегодняшняя дата известна многими международными торжествами. Для всего мира 10 ноября - праздник молодых людей и ученых. Православные верующие молятся шести святым, а народные верования призывают украинцев сделать доброе дело.

Какой сегодня праздник церковный

Апостолов от 70-ти Олимпа, Ераста, Иродиона, Тертия, Сосипатра и Куарта славят по новому стилю. Им молятся об укреплении силы духа. В старом календаре сегодня праздник святой Параскевы Иконийской, покровительницы всего женского пола.

Какой сегодня праздник в Украине

10 ноября родилось трое известных украинцев: журналист Терентий Масенко, писатель и поэт Геннадий Брежнёв и футболист Юрий Вакулко.

Ни один праздник не отмечается в эту дату в нашей стране. Однако немало поводов для празднования есть на мировом уровне.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день науки, в честь которого проводятся информационные мероприятия о последних научных достижениях. Следует поздравить всех знакомых ученых.

Также 10 ноября известно как Всемирный день молодежи. В эту дату принято не только чествовать молодых людей, но и обсуждать проблемы современного поколения.

Последнее крупное торжество - Международный день бухгалтера. Поздравления получают все профессионалы финансового учета, без которых не обходится ни одна компания.

Остальные всемирные праздники сегодня это День детской книги, День "Сделай прививку", День сирот, День ежика и День незабудок.

Какой сегодня праздник народный

Давние приметы отображают, что наши предки знали о природе:

если еще есть комары и мухи, то зима будет поздней;

белки подходят близко к людям - к похолоданию;

если пошел дождь, то весь ноябрь будет дождливым;

в течение дня часто меняется погода - к переменчивому ноябрю.

По давним верованиям праздник сегодня в Украине считается подходящим для добрых дел, пожертвований, благотворительности. Можно поделиться едой и одеждой с нуждающимися людьми. При этом о сделанном поступке нельзя рассказывать.

Верующие, которые знают, какой сегодня церковный праздник, могут освятить соль и хлеб в церкви. Освященные продукты следует съесть самим и поделиться с домашними животными для крепкого здоровья.

Что нельзя делать сегодня

Запреты сегодняшней даты в основном касаются домашних дел. Не рекомендуется в праздник сегодня заниматься уборкой жилища и выносить мусор. Также не стоит планировать и отправляться в путешествия - поездка будет трудной.

