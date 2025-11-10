Начало недели в Киеве, 10 ноября, будет пасмурным и относительно теплым. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут +8°, а максимально воздух прогреется до +12°. Это будет самый теплый день предстоящей недели. Погода будет пасмурной, ожидается туман, есть вероятность небольшого дождя.
Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода сегодня - прогноз на 10 ноября
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +11°, дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +11°, дождь.
В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +11°, дождь.
В Тернополе 10 ноября ночью будет +6°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями , ночью +7°, днем +13°, дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°, дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +6°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°, дождь.
В Виннице сегодня будет +7°...+13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Житомире в понедельник ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Черкассах сегодня будет ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+13°, дождь.
В Одессе 10 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°, дождь.
В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +16°, дождь.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +7°, а днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +13°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +9°...+17°, дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +12°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +12°, возможен дождь.