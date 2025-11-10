Магнитная буря продолжается.

Крупная солнечная вспышка с интенсивностью X1.7 произошла на Солнце. во время вспышки также был мощный выброс корональной массы, направленный на Землю. об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, вспышку засекли 9 ноября. Она началась в 07:01 UTC (09:01 по Киеву - УНИАН) и закончилось в 07:55 UTC (09:55 по Киеву). Как сообщается, эта область расположена в центре солнечного диска, поэтому уже в ближайшие дни ожидаются направленные на Землю корональные выбросы массы.

Также на нашу планету продолжает действовать мощный солнечный ветер от вспышки, которая произошла 8 ноября.

Ожидается, что параметры солнечного ветра останутся повышенными до 11 ноября. По прогнозу, сегодня на Земле ожидается магнитная буря уровня G2.

О том, что магнитная буря сегодня продолжится, свидетельствуют данные meteoagent. С утра К-индекс уже достиг уровня 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1.

Справка УНИАН. Вспышки на Солнце класса X - это самые мощные события, которые могут произойти на нашей звезеде. Во время таких вспышке большое количество энергии и заряженных частиц выбрасываются из короны Солнца в космическое пространство.

Как защититься от магнитных бурь - советы

В дни магнитных бурь важно поддержать организм. Метеочувствительным людям рекомендуют уменьшить физическую нагрузку и больше отдыхать. Пища должна быть легкой, а алкоголь и кофе лучше заменить простой чистой водой. Также можно проводить больше вермени на свежем воздухе.

