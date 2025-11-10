Трамп назвал США самой богатой страной в мире, в которой "почти нет инфляции".

Президент США Дональд Трамп пообещал, что правительство выплатит большинству граждан по меньшей мере 2000 долларов каждому. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Каждому выплатят дивиденды на сумму не менее $2 000, кроме людей с высоким доходом", - сообщил глава Белого дома.

В то же время, Трамп не уточнил сроков выполнения своего обещания, а также не предоставил объяснений, какой уровень доходов будет считаться высоким.

Видео дня

В сообщении американский лидер похвалил экономику страны и отметил, что тарифы принесут "триллионы долларов". По словам Трампа, их вскоре можно будет использовать для начала погашения огромного долга страны.

Он добавил, что США являются самой богатой и самой уважаемой страной в мире, где "почти нет инфляции и рекордная цена на фондовом рынке".

Последние новости из США

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп поделился, что выдвинул юриста Джона Коула на должность спецпредставителя страны в Беларуси. Трамп в заметке назвал Коула "как одного из самых выдающихся юристов США". Он отметил, что его победы включают первое крупное дело против табачной промышленности. Глава Белого дома рассказал, что Коул ранее провел успешные переговоры об освобождении 100 заложников и собирается освободить еще 50 человек.

Также мы писали, что издание Axios со ссылкой на Государственный департамент США сообщило, что США приостановили экспорт оружия на сумму более 5 миллиардов долларов союзникам по НАТО. Причиной называют шатдаун в США. Высокопоставленный чиновник Госдепа рассказал изданию, что эта ситуация вредит как союзникам и партнерам США, так и американской промышленности. В статье отмечается, что конечное назначение экспорта точно неизвестно, но не исключено, что оружие затем передают Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: