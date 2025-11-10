В этот перечень вошли различные предметы.

Вам не нужно посещать секонд-хенды или блошиный рынок, чтобы найти старинные сокровища, ведь некоторые из самых ценных предметов могут скрываться в вашем собственном доме, а точнее, под крышей вашей бабушки. Об этом пишет martha stewart.

"Подумайте: зеркало, которое ваша семья хранит на протяжении поколений, или пластинки, пылящиеся в долгосрочном хранилище. Эти предметы, о которых легко забыть, могут иметь неожиданную ценность - не только с точки зрения очарования, но и с точки зрения реальных денег", - отмечают в материале.

Поэтому эксперты по винтажным вещам назвали девять предметов с бабушкиного чердака, которые могут стоить немаленьких денег и рассказали, что с ними делать.

Поезда и игрушки

Редкие игрушки предыдущих поколений, особенно винтажные поезда и полные наборы моделей, являются ценным достоянием для многих коллекционеров.

"Некоторые предметы стоят от сотен до тысяч долларов, в зависимости от масштаба, детализации и тематики. Отдельные предметы можно выставить на полках или повесить на потолке, чтобы создать уникальный вид", - отметил Тейлор Йохим-Смут, основатель магазина подержанных предметов интерьера Portland Revibe.

Винтажная посуда типа Tupperware

Такая посуда может казаться лишь кухонными принадлежностями, чем коллекционным предметом, однако старые изделия имеют высокую ценность.

"Ранние изделия 50-70-х годов имеют ретро-шарм, который вдруг снова стал популярным. Пастельные цвета, необычные формы и воспоминания о домашних вечеринках - все это является неотъемлемой частью культуры середины века", - подчеркнул Николас Мартин, основатель Flea Market Insiders и Fleamapket.

Большинство изделий можно продать по цене от 40 до 150 долларов, а прятаться они могут где угодно в доме - от кухонных шкафов до гаражей или коробки для переезда.

Книги первого издания

Книги первого издания, особенно известные классические произведения, могут стоить от сотен до тысяч долларов.

"Существуют также специальные издания определенных книг, которые могут быть более редкими. Прежде чем просто пожертвовать книги, поищите информацию о книгах, имеющих особый вид, или полные комплекты", - посоветовал Йохим-Смут.

Кроме того, иллюстрированные книги и книги для кофейного столика тоже могут быть источником оригинальных произведений искусства и фотографий.

"Страницы можно продавать отдельно тем, кто хочет оформить их в рамку для ежедневного декора. Эти произведения могут продаваться по 15-25 долларов или больше за страницу", - подчеркнул Йохим-Смут.

Рождественские украшения

Эксперты советуют не позволять старым рождественским украшениями устареть, ведь они до сих пор могут скрывать в себе магию.

"Блестящие стеклянные украшения 1940-х и 1950-х годов, особенно немецкие кугели или фигурки ручной работы, являются изящными и великолепными, а из-за своей хрупкости стали довольно редкими. Коллекционеры любят их за причудливость", - заметил Мартин.

По его словам, типичное украшение середины века может стоить 30 или 40 долларов, а особые украшения могут достигать 200 или даже 1000 долларов, если они в идеальном состоянии.

"В основном их находят именно там, где и следовало ожидать, - в коробке с надписью "Рождество" где-то на чердаке. Я видел, как люди спустя десятилетия снова их находили, завернутыми в старую бумагу, и это было как будто открытие капсулы времени", - подчеркнул Мартин.

Антикварные инструменты

Современные инструменты для хозяев не имеют такого качества и мастерства изготовления, как раньше. Благодаря этому старые версии, которые хранятся в домашних мастерских или сараях, являются очень желанными.

"Эти инструменты в невероятно хорошем состоянии для своего возраста и, как правило, их легко отремонтировать, если это необходимо. Инструменты, которые старше и изготовлены в Европе, могут быть более ценны и стоить сотни долларов, в зависимости от качества", - говорит Йохим-Смут.

Ностальгические пластинки

Несмотря на то, что обычные LP могут стоить всего несколько долларов, Мартин подчеркнул, что редкие первые тиражи могут стоить сотни или даже тысячи долларов. Стоимость также зависит от состояния пластинки и ее культурной значимости.

"Известным примером является альбом The Beatles "Yesterday and Today" с отозванной обложкой "мясника". Альбом Prince "The Black Album" 1987 года - еще один замечательный пример. Большинство копий было уничтожено до выпуска, а те, что уцелели, продаются по цене от 15 000 до более 30 000 долларов", - сказал Мартин.

Косметические средства для ванны

Старинные духи и упакованные косметические средства для ванны не всегда предназначены для выброса.

"Я видел, как на eBay продавали выведенную из обращения, новую в упаковке старинную зубную нить за 25 долларов, а набор старинных мини-парфюмов - более чем за 100 долларов!" - подчеркнул Йохим-Смут.

Посуда Pyrex и Corningware

То, что когда-то было любимой посудой бабушки для хранения продуктов, теперь стало культовым коллекционным предметом благодаря уникальным узорам Pyrex и Corningware.

"Pink Daisy, Turquoise Snowflake и чрезвычайно редкий Bluebelle Delphite до сих пор учащают сердцебиение коллекционеров. Обычные миски стоят от 20 до 30 долларов, но редкие экземпляры могут стоить намного дороже - одна миска Bluebelle Delphite, по сообщениям, была продана за около 3000 долларов. Я до сих пор нахожу Pyrex и Corningware в старых кухнях, спрятанные за современной посудой или упакованные после ремонта", - сообщил Мартин.

Рождественские фигурки Blow Molds

Эти старые рождественские фигурки имеют уникальную привлекательность и высокую цену на вторичном рынке.

"Хотя некоторые праздничные украшения, возможно, не стоит хранить, старинные фигурки являются очень коллекционными. Более крупные фигурки могут продаваться за сотни долларов", - подытожил Йохим-Смут.

