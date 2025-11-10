Российские войска ведут огонь по всем украинским линиям снабжения и подвоза боеприпасов в Мирнограде.

Темпы российского наступления в Покровске и вокруг него временно снизились, при этом враг продолжает блокировать логистическое обеспечение ВСУ в Мирнограде. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Как сообщается, ISW не обнаружила никаких свидетельств того, что российские силы предприняли дополнительные наступления в Покровском направлении 9 ноября. Это согласуется с недавними сообщениями о том, что российские силы замедлили темпы наземной активности в Покровском направлении, чтобы расширить логистику и перебросить подкрепления в южный район города.

Источник в военной разведке сообщил, что российские силы находятся в большинстве районов Покровска, но не могут окружить город. Враг только проводит миссии по проникновению в Покровск из южной части. Источник также заявил, что россияне перебрасывают минометные расчеты и дополнительных операторов беспилотников в Покровск, чтобы усилить меры по контролю украинских путей снабжения.

Украинский военнослужащий, действующий на Покровском направлении, отметил, что плохая погода по-прежнему влияет на операции украинских беспилотников, как по перехвату логистики, так и по нанесению ударов по российским группам проникновения. Он заявил, что украинские силы по-прежнему сохраняют позиции по всему Покровску, а российские силы удерживают позиции только в определенной части Покровска.

Некоторые российские военкоры утверждали, что бои в Покровске не настолько интенсивны, чтобы Покровск был "объят пламенем", и отметили, что пулеметный огонь случается редко.

"ISW продолжает оценивать, что в ближайшие дни российские войска, вероятно, увеличат темпы наземной активности в Покровске, расширяя логистику и перебрасывая в город личный состав", - отмечается в анализе.

Ситуация в Мирнограде

Тем временем российские войска успешно перекрывают украинские логистические пути в Мирноград, пишет ISW.

Так, источник в разведке предупредил, что украинские войска практически не имеют логистического обеспечения, поскольку российские войска контролируют или ведут огонь по всем украинским линиям снабжения и подвоза боеприпасов. Он также заявил, что ВСУ больше не могут осуществлять логистику в Мирноград пешком из-за угрозы проникновения российских диверсионных групп, ударов беспилотников и мин.

Он также сказал, что российские войска устанавливают колючую проволоку и строят укрепления в некоторых районах Мирнограда, а также что российские мотоциклетные группы вошли в северную часть города.

"Российские войска, скорее всего, продолжат попытки ослабить способность украинских войск защищать Мирноград путем продолжения проникновений и непрямой стрельбы по украинским позициям и тылам", - пишут в ISW.

Ситуация в районе Покровска - последние новости

офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук сообщил, что оккупанты обустроили опорные пункты и расчеты для своих дронов для того, чтобы запускать их по Покровску.

Тем временм в DeepState предупредили, Мирноград "находится под угрозой оперативного окружения со взятием под полный огневой или физический контроль всех путей логистики".

