Президент предупредил, что Россия может готовить нападение и на другие страны Европы.

Украина хочет заказать у США 27 новых комплексов Patriot, а пока их будут изготавливать, страны Европы могли бы "одолжить" Украине свои. Об этом в интервью The Guardian рассказал президент Владимир Зеленский..

Потребность Украины в ПВО

По словам Зеленского, он тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы защитить Украину от массированных российских ударов дронами и ракетами. В частности Киев стремится заказать 27 зенитно-ракетных комплексов Patriot у американского производителя. А до тех пор Зеленский хочет, чтобы европейские государства одолжили Украине уже имеющиеся у них комплексы Patriot.

Второй фронт в Европе

Президент назвал вполне возможным, что Россия откроет второй фронт, атаковав какую-то из стран Европы еще до окончания войны в Украине.

"Я считаю, что да. Он (Путин) может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно", - подчеркнул президент Украины.

В этом контексте он напомнил о росте количества российских провокаций и диверсий в Европе.

"Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это скорее тупик. Вот почему эти неудачи могут заставить его искать другие территории", - сказал Зеленский.

Отношения с Трампом

Президент Украины охарактеризовал свои отношения с Дональдом Трампом как "нормальные", "деловые" и "конструктивные". Он в частности опроверг слухи о том, что во время их октябрьской встречи в Белом доме якобы произошла бурная перепалка, и Трамп отверг карты линии фронта, принесенные Зеленским.

"Он ничего не бросил. Я уверен", - сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что "все в мире" боятся Трампа. Но на вопрос, касается ли это и его самого, президент Украины ответил: "Нет... мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться?"

Зеленский также подтвердил, что британский король Чарльз сыграл решающую, но закулисную роль в нормализации отношений с Трампом после публичной ссоры в Овальном кабинете в конце февраля.

"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, "чувствительный" - это не совсем то слово. Он очень поддерживает", - сказал президент Украины.

Другие заявления Зеленского

Как писал УНИАН, в вечернем видеообращении к украинцам президент отметил, что в последнее время россияне начали применять больше баллистических ракет. Это, по его словам, означает большую потребность Украины в зенитных комплексах, способных перехватывать именно такой тип ракет.

Также на днях президент сообщил, что в октябре Россия понесла наибольшие месячные потери с начала войны. По его словам, речь идет о по меньшей мере 25 тысячах убитыми. Но, вероятно, реальная цифра больше еще на 2-3 тысячи.

