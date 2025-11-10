Суверенный фонд Норвегии является крупнейшим в мире и оценивается в около €1,8 триллиона.

Сейчас Норвегия обсуждает предложение о предоставлении Украине европейского военного кредита на сумму более 100 млрд евро. Страна готова предоставить залог в размере €100 миллиардов из своего Суверенного фонда благосостояния, сообщает The Sunday Times.

Издание объясняет, что таким образом Норвегия хочет помочь разблокировать передачу замороженных российских активов из Бельгии в пользу Украины.

Объясняется, что поскольку Киев остро нуждается в деньгах и кредиторах, готовых продолжать предоставлять финансирование, руководство Европейского Союза разработало план займа 140 млрд евро под залог замороженных российских государственных активов.

Но против этой схемы выступает Бельгия, где и находится финансовое учреждение, которое управляет российскими активами. Брюссель имеет опасения относительно юридических и финансовых последствий, в частности возможных исков от России.

В статье говорится, что Евросоюзу будет трудно привлечь заем без значительного обеспечения из-за существования риска, что Украина никогда не сможет вернуть средства.

Сейчас в Осло изучают, как страна может присоединиться к созданию так называемого "репарационного займа" для Украины. То есть, речь идет о механизме, который бы позволил направить доходы или активы России на возмещение убытков, причиненных войной.

Указывается, что Норвегия имеет мощные финансовые ресурсы для этого, поскольку ее Суверенный фонд является крупнейшим в мире и оценивается в около €1,8 триллиона.

Приводятся данные, что в период за 2022-2023 годы государство получило более €109 миллиардов прибыли благодаря высоким ценам на газ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Если решение о предоставлении залога для Украины будет принято в Норвегии, это может стать переломным моментом в создании международного механизма репараций. Благодаря этому решению Украина сможет получить компенсации за разрушения, нанесенные войной, которую начала Россия.

Ранее УНИАН сообщал, что Еврокомиссия рассматривает вариант общего долга и двусторонних грантов для покрытия дефицита финансирования Украины. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер пообещал заблокировать схему репарационного кредита, если другие государства-члены не разделят юридические и финансовые риски, связанные с кредитом. Также по оценкам Еврокомиссии, в ЕС за пределами Бельгии хранятся российские суверенные активы на сумму 25 миллиардов евро. Вероятно, они хранятся сейчас в Германии, Франции и Люксембурге.

Также мы писали, что отказ Бельгии поддержать кредит Евросоюза для Украины может привести к тому, что Международный валютный фонд решит заблокировать финансовую поддержку. В ЕС предупреждают, что это приведет к потере доверия к экономической жизнеспособности Украины. Европейцы, которые поддерживают "репарационный кредит", утверждают, что поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение.

