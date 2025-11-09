Военный летчик Игорь Пархоменко продолжает выполнять боевые задачи и каждый вылет посвящает погибшему в 2022 году сыну Сергею, который получил звание Героя Украины.

Военный летчик Игорь Пархоменко поделился воспоминаниями о своем сыне Сергее, который решил пойти по его стопам, но в 2022 году погиб за Украину в возрасте 25 лет. Интервью с летчиком размещено на сайте Украинская правда.

Игорь Пархоменко был на временно оккупированной Россией территории Украины, когда узнал о том, что его сын Сергей сдал экзамены в Харьковский университет Воздушных сил.

Отмечается, что хотя Игорь неделю прорывался к позициям украинских военных и пережил страх, жажду, отчаяние, он все равно радовался, что его сын выбрал путь военного летчика.

Видео дня

В то же время, он и не хотел подвергать сына опасности, когда в стране, а это был 2014 год, уже шла фактически война. Игорь поделился, что надеялся на то, что когда сын Сергей закончит обучение, войны уже в стране не будет.

По словам летчика, он очень хотел, чтобы сын почувствовал то же, что и он, когда прорываешься сквозь облака и это лишает дара речи. По словам Игоря, эти впечатления нельзя передать словами, это надо почувствовать и поймет их только тот, кто летал.

Когда сын Сергей выпустился из университета, командир 299-й бригады тактической авиации вызвал Игоря Пархоменко. Он ему сообщил, что поскольку Игорь является близким родственником Сергея, служить в одной части они не могут. Поэтому, комбриг предложил ему сделать выбор: продолжить служить или же дать дорогу сыну.

Игорь решил отдать свое место сыну, а сам пошел преподавать курсантам Харьковского университета Воздушных сил. Он особенно гордится тремя летчиками, которых посадил за штурвал. Один из них, Даниил Мурашко, получил Героя Украины, посмертно.

"И эти воины меня в бой водили. Мы готовили ребят быть ведущими в полете. Для каждого это был большой стимул: когда инструктор с опытом, полковник идет позади, а ты ведешь его в бой. После каждого такого вылета у них вырастало как минимум по одному перышку. И летчик не был ощипанной курицей, а становился настоящим орлом", - рассказал в интервью Игорь Пархоменко.

Издание отмечает, что, пожалуй, отцу и сыну никогда бы не пришлось служить вместе, если бы в Украине не началась полномасштабная война.

В материале говорится, что 24 февраля 2022 года Игорь Пархоменко был дома и смотрел из окон своей николаевской квартиры в сторону аэродрома, где звучали один за другим взрывы.

Игорь знал, что там находится его сын Сергей. Он ему звонил, но тот не отвечал. Тем временем, Сергей под вспышки взрывов вокруг перегонял самолет с одного аэродрома на другой. Это был его первый опыт, потому что он еще не имел допуска к ночным полетам.

Указывается, что пока сын воевал, Игорь продолжал готовить к полетам других. Когда отец через полтора месяца после начала вторжения России в Украину разговаривал с сыном по телефону, тот призвал его не идти также на войну.

Однако, как указывается, Игорь был уверен, что Сергей хотел бы видеть отца рядом. Поэтому всеми правдами и неправдами Игорь Пархоменко добился возвращения в родную 299-ю бригаду.

"Как-то я сфотографировал его втихаря. Он ел торт, который привезли волонтеры - любил "Наполеон". Ел и смотрел куда-то вдаль. И я вижу: это уже не просто мой ребенок - это мужчина, зрелый летчик", - рассказал Игорь.

К сожалению, 14 мая 2022 года, во время боевого задания в Запорожской области, капитан Сергей Пархоменко погиб.

В статье указывается, что только 11 дней отец и сын успели прослужить бок о бок. В день похорон Сергея в Виннице в небе час летали два Су-27, отдавая последний долг погибшему штурмовику. В мае 2022-го ему присвоили звание Героя Украины посмертно.

Хотя на момент гибели за плечами Сергея Пархоменко было уже 38 боевых вылетов, этот счет не закрыт.

"Я воюю за сына и за себя, но прежде всего - за сына. Мой первый вылет в день - это его вылет. И только если будет второй - это уже мой. Но мы не так часто летаем дважды", - поделился Игорь.

В планшете, который он берет с собой в полет, всегда лежит фото улыбающегося парня в летной форме и шлеме, который погиб за Родину в 25 лет.

Издание отметило, что из-за войны Сергей так и не увидел своего двухмесячного сына и не успел ему рассказать, что чувствуешь, когда самолет поднимается под дождем, пробивает облака - и вдруг перед глазами летчика вспыхивает живое, ослепительное солнце.

Самолеты для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинский летчик Вадим Ворошилов с позывным Karaya поделился, что шведский многоцелевой истребитель JAS-39 Gripen от Saab является идеальным вариантом для Украины. Более того, Ворошилов добавил, что готов продать душу за него и променять свою единственную любовь - МиГ-29. Отмечается, что Karaya 2022 года получил государственную награду "Герой Украины" за свои заслуги в борьбе с российскими захватчиками. Он сбил две ракеты и пять беспилотников во время атаки на Винницу.

Также мы писали, что генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид А. Дептула заявил, что украинские пилоты и техники адаптируют истребители F-16 к условиям интенсивной войны и эти самолеты выполняют до 80% боевых вылетов. По словам Дептула, эти истребители становятся "живой лабораторией" современной воздушной войны. Отмечается, что как рассказал один из лучших пилотов Украины, который руководит F-16, переход с советских МиГ-29 на эти истребители существенно повысил ситуационную осведомленность, возможности РЛС и точность ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: