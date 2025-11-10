То, что люди стараются не замечать в молодости, потом может стать причиной для величайшего сожаления.

С возрастом люди приобретают больше опыта и могут поделиться по крайней мере выводами из собственных ошибок. Дипломированный психолог Лахлан Браун как-то решил опросить знакомых старшего возраста (60 лет и более), о чем они больше всего жалеют в своей жизни. Результатами этого мини-опроса он поделился на страницах издания Veg Out.

В целом Брауну удалось опросить около 40 человек. И он заметил, что большинство ответов были довольно типичными. "Разные жизни, разные истории, но те же эмоциональные темы повторялись снова и снова", - пишет психолог.

Итак вот три вещи, о которых жалеют большинство людей старшего возраста, если верить опросу господина Брауна:

Слишком много времени потрачено в попытках угодить другим людям

Опрошенные люди рассказывали о разных ситуациях, которые вели к одному и тому же выводу. Кто-то выбрал профессию по рекомендации родителей, кто-то женился на человеке, которого одобряла его семья. И потом эти люди годами сожалели о сделанном выборе, который на самом деле был им навязан.

Неуважение к собственному здоровью

По словам Брауна, это сожаление было почти повсеместным. На эту ошибку жаловались даже те, кто прожил яркую, полноценную жизнь. Причем в большинстве случаев люди говорили даже не о регулярных тренировках в спортзале, а о базовых потребностях организма: полноценном сне, регулярной ходьбе, борьбе со стрессом, здоровом питании.

Страх делать то, чего хочется

Люди, которым за 60, рассказывали Брауну о любви, за которую не стали бороться, о рисках, на которые они не пошли. Один мужчина рассказал, что всегда мечтал написать роман, но всю свою жизнь откладывал, будто ожидая, что кто-то даст ему на это разрешение. Другая женщина рассказала, что мечтала путешествовать сама, но так никогда и не решилась на это.

О чем рассказывают успешные люди

Как писал УНИАН, известный инвестор и филантроп Уоррен Баффет дал бесценный совет о том, как прожить жизнь без сожалений. По его убеждению секрет счастливой и содержательной жизни заключается в том, чтобы посвятить ее служению человечеству.

Также мы приводили рассказы успешных бизнесменов и топ-менеджеров многомиллиардных корпораций. Все они жалуются на то, что "на вершине" чувствуют себя одинокими.

