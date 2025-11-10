10 фото ua.depositphotos.com

Новая рабочая неделя начнет в мокрой погоды. 10 ноября по всей Украине пройдут небольшие и умеренные дожди. Разница температур по стране увеличится: холоднее всего будет на западе, +9°...+11°, а на юге потеплеет до +14°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°, дождь.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +11°, дождь.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +11°, дождь.
  • В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +11°, дождь.
  • В Тернополе 10 ноября  ночью будет +6°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями , ночью +7°, днем +13°, дождь.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°, дождь.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +6°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°, дождь.
  • В Виннице сегодня будет +7°...+13°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+13°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Черкассах сегодня будет ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+13°, дождь.
  • В Одессе 10 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°, дождь.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +16°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +9°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +7°, а днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +13°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +9°...+17°, дождь.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +12°, дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +12°, возможен дождь.

Какой праздник 10 ноября, приметы погоды

10 ноября - святых Эраста, Олимпа и Родиона. По приметам, если с вишни до сих пор не опали листья, то ещед олго будет тепло.

