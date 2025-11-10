Новая рабочая неделя начнет в мокрой погоды. 10 ноября по всей Украине пройдут небольшие и умеренные дожди. Разница температур по стране увеличится: холоднее всего будет на западе, +9°...+11°, а на юге потеплеет до +14°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +13°, дождь.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +11°, дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +11°, дождь.
- В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +11°, дождь.
- В Тернополе 10 ноября ночью будет +6°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями , ночью +7°, днем +13°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°, дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +6°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°, дождь.
- В Виннице сегодня будет +7°...+13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Житомире в понедельник ночью будет +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черкассах сегодня будет ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+13°, дождь.
- В Одессе 10 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°, дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +16°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +7°, а днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +13°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +8°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +9°...+17°, дождь.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +12°, дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +7°, днем +12°, возможен дождь.
Какой праздник 10 ноября, приметы погоды
10 ноября - святых Эраста, Олимпа и Родиона. По приметам, если с вишни до сих пор не опали листья, то ещед олго будет тепло.