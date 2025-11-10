Желтый бриллиант Габсбургов, который 100 лет считали утраченным, тайно хранился в Канаде

Бриллиант "Флорентиец", размером с яйцо перепела, является одним из самых легендарных драгоценных камней в истории.

Бриллиант в 137 карат когда-то принадлежал династии Медичи, а от них попал к Габсбургам. В тумане двух мировых войн он исчез, а теперь вынырнул в Канаде - после столетия небытия.

Как рассказало канадское издание The Globe and Mail, потомки последней императрицы Австрии и королевы Венгрии Зиты Бурбон-Пармской наконец-то публично сообщили, что бриллиант "Флорентиец" все это время был в безопасности - он десятки лет лежал в хранилище в Квебеке.

"История камня впечатляет. Она тесно переплетена с крахом империи Габсбургов. Бриллиант, вместе с десятком других драгоценностей, Габсбурги смогли вывезти из Вены за несколько дней до поражения в Первой мировой войне", - говорится в статье.

Теперь бриллиант, а также другие драгоценности, будут выставлены на всеобщее обозрение в Канаде. Так внуки императрицы Зиты решили отблагодарить страну, которая приняла их семью.

"Мы оставляем эти предметы здесь, в Канаде, из благодарности стране, которая подарила моей бабушке 10 лет спокойной жизни. Это было безопасное убежище для моей бабушки и станет безопасным убежищем для драгоценностей", - сказал Лоренц фон Габсбург, один из внуков последней императрицы во время выступления в Монреале в прошлый четверг.

Бриллиант "Флорентиец"

Происхождение бриллианта красочно и противоречиво. Впервые он описан, как одна из изюминок коллекции драгоценностей дома Медичи. Это самая влиятельная семья Европы эпохи Возрождения, правители Флоренции (отсюда и название бриллианта). Медичи любили демонстрировать камень на официальных портретах.

Когда в 1737 году умер последний муж из рода Медичи, Тоскана и все ее богатства перешли к императору Священной Римской империи Францу I и его жене, императрице Марии Терезии, членкине дома Габсбургов.

История Габсбургов после бегства

Супруги и их потомки хранили бриллиант как личную собственность. Когда Австро-Венгерская империя распалась после Первой мировой войны, новообразованная Австрийская Республика в 1919 году приняла закон об экспроприации всего имущества Габсбургов. Но Габсбурги вывезли частные драгоценности, включая Флорентийский бриллиант, в безопасное место в Швейцарии.

Императрица Зита и ее муж, император Карл, фактически находились в бегах. Карл умер в изгнании на португальском острове Мадейра в 1922 году после того, как заболел пневмонией. Императрица Зита и ее дети до конца межвоенного периода путешествовали по Европе. Они известны, как противники прихода к власти нацистов в Германии, а впоследствии и в Австрии. Позиция семьи вызвала гнев Гитлера, и когда началась Вторая мировая война, Люфтваффе напала на бельгийский замок, где жила Зита.

Но Габсбурги уже сбежали с семейными драгоценностями в небольшом чемодане из фанеры. Они ненадолго остановились в Соединенных Штатах. Но по совокупности факторов перебрались в Канаду. Они выбрали Квебек, как центр католического общества Канады. Тогдашний государственный секретарь Канады Пьер-Франсуа Касгрейн договорился о проживании императорской семьи в доме, принадлежавшем ордену монахинь в пригороде Квебека.

Драгоценности хранились в Квебеке

Габсбурги жили тяжело. Известно, что Зита носила черную одежду вдовы, готовила суп из листьев одуванчика и пила воду из-под крана во время чаепития. Дом был старый и скрипучий. Однако в разговорах с журналистами Зита часто говорила, что ей нравится жизнь в Канаде и окружающие люди.

Все это время семейные драгоценности были надежно спрятаны в банковском хранилище где-то в Квебеке. Зита и ее дети в конце концов покинули Канаду после войны, и большинство из них вернулись в Европу. Однако драгоценности остались.

Это не только знаменитый бриллиант, но и драгоценные металлы и камни на миллионы долларов. А также бесценные реликвии Габсбургов, включая изумрудные часы, которые носила Мария Антуанетта, и инкрустированный бриллиантами Орден Золотого Руна.

Учитывая постоянные угрозы семье, Зита приказала детям хранить местонахождение сокровища в тайне в течение ста лет после смерти ее мужа - то есть до 2022 года. Но еще три года после этого семья потомков Габсбургов решала, что делать с драгоценностями, которые удалось уберечь. Наконец они решили раскрыть тайну.

Однако, даже сейчас неизвестно, где именно в Квебеке хранится бриллиант. Но они останутся в Канаде в ближайшем будущем, хранясь в канадском трасте, бенефициарами которого являются потомки Зиты, и будут выставлены на всеобщее обозрение как можно скорее.

Как заявил министр культуры Квебека Матье Лакомб, власти провинции сотрудничают с Национальным музеем изобразительных искусств Квебека, чтобы найти способ выставить эти драгоценности и сделать их доступными для общественности.

Исторические сокровища нашли в Литве

Напомним, что недавно в старинном соборе в Литве нашли спрятанные сокровища средневековых королей. Драгоценности не видели с начала Второй мировой войны в 1939 году. Предметы, принадлежавшие королям Литвы и Польши, пройдут реставрацию и впоследствии будут выставлены для публики.

