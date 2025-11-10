Бывший Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украина стремится к миру через победу, а не иллюзию.

Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина не согласится на капитуляцию, которая замаскирована под мирные договоренности. Это он написал в статье для издания The New York Post.

Залужный считает, что Украина стремится к миру, но, по его мнению, справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание России за совершенные в Украине военные преступления и получение гарантий, что "ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы".

"Что-либо меньше будет предательством не только украинцев, но и принципов, которые обеспечивают безопасность и свободу свободного мира", - подчеркнул он.

По его словам, Украина будет продолжать бороться на фронте, а также в политической и дипломатической плоскости для обеспечения справедливости и безопасности.

"Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию", - заявил Залужный.

Последние заявления Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна хочет заказать у США 27 новых комплексов Patriot. Он добавил, что пока они будут изготавливаться, страны Европы могли бы "одолжить" Украине свои. Зеленский отметил, что он тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы защитить Украину от массированных российских атак, которые выполняются с использованием беспилотников и ракет.

Также мы писали, что по словам Зеленского, страна-агрессор увеличила свою ударную силу и стала применять больше баллистики. По этой причине, отметил президент Украины, стране надо усилить ПВО. Также он добавил, что нужно иметь больше резервного оборудования, а в регионах следует проводить более оперативную работу. Зеленский поделился, что в эти дни в большинстве областей почти круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы после очередной массированной атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

