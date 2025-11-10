Еще лет 15 назад он был влюблен в этот город, но сейчас тот превратился в тень себя прежнего.

Юго-Восточная Азия сегодня является популярным направлением туризма, а еще сюда активно переезжают цифровые кочевники со всего мира. Но не все места региона одинаково хороши для посещения и тем более для проживания. Журналист Андре Невелинг, который неоднократно посещал Юго-Восточную Азию, в статье для Business Insider назвал 3 города в регионе, которые он рекомендует всем, и один, который он советует проигнорировать.

"Нигде больше нет такого экзотического, захватывающего разнообразия, как в Юго-Восточной Азии. Я возвращался в эту часть мира снова и снова, часто сам, и в конце концов, в прошлом году, сделал Таиланд своим домом" - пишет мужчина, который сам является гражданином Южной Африки.

Пхукет, Таиланд. Место для спокойствия и захватывающих впечатлений

Рассказывая о своих любимых местах в этой части света, в первую очередь Андре вспоминает Пхукет - курортный город на одноименном острове в Таиланде.

"Несмотря на репутацию туристического магнита, я никогда не уставал от него. Для одиноких путешественников именно разнообразие Пхукета делает его особенным. Вы можете найти покой в сонных джунглях Камалы, окунуться в электрическую ночную жизнь Патонга, прогуляться по красочным китайско-португальским магазинам Старого города Пхукета или же просто перенестись на соседний остров Ко Пхи Пхи", - рассказывает журналист.

Он отмечает, что это место сочетает в себе мир и покой с тайской культурой и развлечениями.

Луангпхабанг, Лаос. Духовный отдых

Этот город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам Андре, он предлагает идеальный баланс духовного спокойствия, природной красоты и культурного богатства.

"Как путешественник-одиночка, я нашел столь необходимый перерыв от своей безумной городской жизни. Кафе в городе делают его идеальным местом для работы и общения цифровых кочевников", - пишет журналист.

Хошимин, Вьетнам. Город бурлящей энергии и неожиданных преимуществ

Это оживленный город, который понравится активным и общительным людям. Здесь вам никогда не будет одиноко. Кроме того, здесь есть несколько неожиданных преимуществ, например, приличный уровень местных клиник по вполне доступным ценам.

Куала-Лумпур, Малайзия. Город, утративший искру

И наконец четвертый город, который Андре больше не готов рекомендовать для посещения.

"Когда я впервые посетил Куала-Лумпур в рамках моего первого путешествия в Юго-Восточную Азию, я влюбился в его суровую, но в то же время роскошную энергетику. Когда я вернулся в 2023 году, я был шокирован. Куала-Лумпур, который я знал, был похож на остатки прежнего себя", - пишет журналист.

Андре сетует на общее усиление консервативных взглядов в Малайзии, что сказывается на ночной жизни туристических районов. Например, здесь больше не проводят некоторые слишком откровенные шоу, а бары вынуждены соблюдать более строгие ограничения по продаже спиртного и работе поздно вечером.

