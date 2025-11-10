В перечне значатся Коза и Свинья.

Составлен гороскоп на 10 ноября 2025 года по восточному календарю. День принесет особую удачу шести китайским знакам Зодиака. Понедельник - День успеха Водяной Овцы - идеально подходит для позитивных изменений, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Последние недели могли быть эмоционально насыщенными и непростыми, но гармония спокойной Воды и стабильной энергии Овцы поможет восстановить внутренний баланс. Энергия Месяца Огненной Свиньи вдохновляет действовать согласно интуиции и сердцу, а влияние года Деревянной Змеи направляет внимание на долгосрочные цели. Это сочетание создает ощущение ясности, когда легко понять, на что стоит направлять усилия, а что отпустить.

Сегодня мелочи могут иметь большое значение - важное сообщение, своевременный разговор или возможность, которую почти упустили. Для шести знаков это день, когда события начинают развиваться ощутимо и гармонично.

Коза

Понедельник обещает вам удачу. Энергия Водяной Овцы идеально гармонирует с вашим знаком, и то, чего вы так долго ждали, начинает происходить. Застрявшая ситуация движется вперед, или вы наконец получаете ответ, который ожидали. Сегодня важна не борьба, а получение результата.

Терпение окупается - неожиданный знак поддержки, сообщение в нужный момент или воплощение давно запланированного проекта. Эмоционально вы ощущаете одновременно мягкость и силу. Усилия, приложенные ранее, начинают давать результаты в собственном темпе.

Свинья

Вы пребываете в своей стихии. В День Успеха это ощущается особенно сильно - уверенность и спокойствие открывают новые возможности. Возможно, кто-то порекомендует вас или привлечет внимание к вашим навыкам. Это не случайная удача, а признание вашей последовательности.

Общение становится легче, рядом появляются нужные люди, с которыми комфортно быть собой. Если вы сомневались в новой дружбе или сотрудничестве, к концу дня придет ясность. Такая поддержка окажется надежной и долговечной.

Кролик

Энергия Воды и Дерева работает на вас. Интуиция сегодня особенно остра - она подскажет, когда действовать и какие идеи стоит реализовать.

Финансовые вопросы, расписание или хаотичные планы начинают обретать смысл. Понедельник ощущается как перезагрузка, дарящая эмоциональную стабильность и уверенность в дальнейших действиях. Наконец-то приходит ясность.

Лошадь

В последнее время вы действовали на высокой скорости, но энергия Водяной Овцы помогает замедлиться и обрести равновесие. Сегодня вы понимаете, что не нужно бороться за то, что предназначено вам.

Хорошие новости могут снять напряжение, а сложная ситуация начнет сглаживаться естественным образом. Главный подарок дня - душевное спокойствие. Весточка или неожиданный поворот событий создают ощущение, что все постепенно становится на свои места.

Змея

Сегодня вы видите плоды долгосрочной работы. Энергия Змеи и Овцы позволяет принимать взвешенные решения, завершать задачи и организовывать детали, которых раньше избегали.

Ключевой момент - понимание, от чего стоит отказаться, чтобы остальное шло своим чередом. Возможно, кто-то предложит помощь или ценные сведения для следующего шага. День ощущается мощно, но спокойно, и сегодня ваш день.

Собака

Гороскоп на сегодня обещает баланс в отношения. Если что-то казалось односторонним, сегодня вы увидите, что вас ценят. Маленькие акты доброты - звонок, извинение или знак внимания - глубоко тронут вас.

Вы учитесь доверять людям и отпускать контроль - это позволяет событиям складываться лучше, чем при попытках управлять каждой деталью. Сегодня удача проявляется в понимании, что можно расслабиться и при этом достичь желаемого.

Напомним, ранее астрологи расказали, какие знаки Зодиака наконец-то отпустят прошлое и вздохнут с облегчением.

Вас также могут заинтересовать новости: