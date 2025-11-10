Президент Украины высказал мнение, что Россия бьет по украинской энергетике, потому что иначе не может сломать народ.

Во время интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце изданию The Guardian внезапно выключился свет, но после того, как включился резервный генератор, электроэнергию вернули.

"Таковы наши условия жизни. Это нормально. У нас в Киеве, как и везде, бывают перебои с электричеством", - объяснил журналисту эту ситуацию Зеленский.

Также президент Украины высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин отдает приказы бить по украинской энергетике, в результате которых гибнут мирные люди и население остается без света и воды, поскольку он не может иначе сломать общество в стране.

"Он не может создать напряженность в нашем обществе никаким другим способом", - пояснил украинский лидер.

Атаки России на энергетику Украины: подробности

Ранее УНИАН сообщал, что в "Укрэнерго" проинформировали, что в понедельник, 10 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии в течение суток объемом от 2 до 4 очередей. Также в это же время будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Уже известны графики отключения света для жителей Киева и Киевской области, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.

Также мы писали, что первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов отметил, что атака России в ночь на 8 ноября по Украине стала одной из самых тяжелых для украинского энергетического сектора за все время полномасштабной войны. Некрасов добавил, что сейчас продолжаются восстановительные работы. По его словам, враг наносил массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Он пояснил, что враг изменил тактику и пытается наносить удары одновременно как по объектам генерации, так и по сетям систем передачи и систем распределения электроэнергии.

