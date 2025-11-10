Марк Рэндольф доказал, что даже в стремительном мире технологий можно оставаться продуктивным и одновременно сохранять человечность - достаточно выйти из офиса в пять.

Для соучредителя Netflix Марка Рэндольфа баланс между работой и личной жизнью - не пустые слова. Более 30 лет он придерживался одного правила: каждый вторник ровно в 17:00 выходил из офиса, чтобы провести вечер с лучшим другом, пишет Fortune.

"Я упорно работал на протяжении всей своей карьеры, чтобы поддерживать баланс между жизнью и работой", - написал Рэндольф в заметке на LinkedIn, которая снова приобрела популярность в соцсетях.

"В дождь или солнце я выходил ровно в 17:00. Мы ходили в кино, ужинали или просто гуляли по городу. И ничто не могло этому помешать".

Даже когда Рэндольф возглавлял Netflix - компанию с оборотом в сотни миллиардов долларов - он не нарушал своей традиции.

"Ни одной встречи, ни одного звонка, ни одной просьбы в последнюю минуту. Если у вас есть что-то сказать во вторник в 16:55 - говорите по дороге на парковку. Если кризис - завершаем ее до 17:00", - вспоминает он.

По словам предпринимателя, эти вторничные вечера помогали ему "не сойти с ума" и позволяли смотреть на работу с новой перспективы.

