Россия несет рекордные потери, но ей этого мало, говорит аналитик.

В октябре Россия понесла наибольшие месячные потери с начала войны. Но все равно это еще совсем не те цифры, которые способны остановить агрессора. Об этом в своем блоге пишет военный аналитик, генерал австралийской армии в отставке Мик Райан.

"Средние недельные потери России демонстрируют рост с приближением конца календарного года. Этот рост наблюдается уже в течение всех четырех осенне-зимних периодов этой войны. Увеличение совпадает с желанием российского правительства достичь значительных стратегических целей России", - пишет он.

По словам Райана, нынешний рост российских потерь напрямую связан со стремлением Путина любой ценой захватить Покровск и на этом основании продать Трампу нарратив о непобедимости России.

По мнению аналитика, среднее количество российских потерь в ноябре-декабре продолжит расти.

"Несмотря на это, единственная оценка, которую можно сделать на основе этих цифр, заключается в том, что Украина убивает достаточно россиян, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну, но недостаточно, чтобы изменить расчеты Путина. Если не произойдет резкого увеличения общего количества убитых россиян и не улучшится соотношение убитых между Украиной и Россией, трудно увидеть какие-то резкие изменения в траектории этой войны", - убежден генерал.

Райан также приводит данные, недавно опубликованные Силами беспилотных систем ВСУ: ликвидация одного российского военнослужащего на фронте стоит Силам обороны в среднем 784 доллара, средняя стоимость уничтожения одной единицы военной техники - 949 долларов. Однако здесь, очевидно, речь идет только о стоимости потраченных средств поражения и не учтены сопутствующие расходы, такие как зарплата тех же операторов дронов.

"Один доллар, вложенный в дроны, приносит врагу 101 доллар убытков", - добавили в Силах беспилотных систем.

Российские потери в Украине: последние новости

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на 9 ноября, общие потери РФ в живой силе составили 1 млн 151 тысячу убитыми и ранеными. Потери танков составили - 11,3 тысячи, других бронемашин - 23,5 тысячи, артиллерии - 34,3 тысячи единиц.

Украинские солдаты с передовой сообщают, что Россия бросает на штурм Покровска огромное количество пехоты. Россияне несут огромные потери, но продолжают наступление.

На днях президент Зеленский сообщал, что в октябре Россия потеряла убитыми около 28 тысяч солдат, что является рекордом за один месяц с самого начала полномасштабной войны.

