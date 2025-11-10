Полосатые мангусты постоянно общаются друг с другом, издавая мягкое мурлыканье.

В Африке обитает много необычных животных, о которых знают далеко не все люди. Одним из них является полосатый мангуст, пишет BBC Wildlife Magazine.

Интересные факты о полосатых мангустах

Отмечается, что полосатый мангуст является родственником сурикатов. Взрослые особи обычно достигают 30-45 см в длину и весят 1,5-2,25 кг.

В издании поделились, что полосатые мангусты являются очень общительными существами и живут в шумных стаях, которые насчитывают до 40 особей. Они обитают в саваннах и открытых лесах Восточной, Южной и Центральной Африки.

Кроме того, полосатые мангусты являются настоящими "сплетниками". В издании рассказали, что эти животные постоянно общаются друг с другом, издавая мягкое мурлыканье.

Также полосатые мангусты являются очень территориальными животными. В издании отметили, что войны за территорию у них происходят довольно часто. Примерно три раза в месяц стаи мангустов вступают в жестокие столкновения со своими соседями.

Интересно то, что у полосатых мангустов зачинщиками схваток за территории чаще всего являются самки. Дело в том, что во главе стай мангустов обычно именно самки, а не самцы.

В издании добавили, что полосатые мангусты в основном насекомоядны. Тем не менее, они также могут питаться крабами, птицами, яйцами, грызунами и даже небольшими змеями. Полосатые мангусты часто зарываются в песок в поисках личинок.

Что известно о ящерице, которая может бегать по воде

Ранее в Times of India рассказали о василисках. Эти ящерицы известны тем, что способны бегать по воде.

Способность бегать по воде василиску обеспечивают необычные пальцы с бахромчатыми чешуйками и лекгому телу. Более того, хвост этих ящериц отвечает за баланс их тела во время бега.

Ученые выяснили, что способность бегать по воде василискам дает не только их анатомия. Для этого ящерицы используют сочетание скорости, поверхностного натяжения и сохранение инерции.

