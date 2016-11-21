Приговоренному в Чечне к 20 годам колонии украинцу Клыху суд добавил еще месяц

Как сообщает "Кавказский узел", учитывая то, что Клых уже отбывает 20-летний срок по делу УНА-УНСО, Шаипов заменил политзаключенному обязательные работы 1 месяцем колонии, то есть из расчета восемь часов за один день.

Такой расчет установлен пунктом "г" части 1 статьи 71 УК (порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний).

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Поскольку Шаипов применил полное, а не частичное сложение приговоров, суммарный срок, назначенный Клыху, составил 20 лет 1 месяц строгого режима.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Верховный суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.

Дело Карпюка и Клыха было сфабриковано Российским следственным комитетом и в нем фигурирует премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По официальным материалами дела, в 1994 году Яценюк носил прозвище "боевик Арсен", воевал в Чечне против российских войск с Александром Музычком, известным как Саша Белый, а еще - бывшим руководителем львовской организации УНА-УНСО Андреем Шкилем и, собственно, Карпюком и Клыхом.