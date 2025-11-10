У истребителей и ракет есть несколько принципиальных отличий.

Многие современные истребители могут развивать огромную скорость и подниматься на большую высоту. Тем не менее, они не могут летать так же высоко, как ракеты.

Как пишет WION, у многих современных истребителей есть "практический потолок" от 15 000 до 20 000 метров. Стратегический сверхзвуковой самолет-разведчик SR-71 Blackbird однажды смог взлететь на высоту 25 910 метров, что является рекордом. В издании отметили, что линия Кармана (условная граница между атмосферой Земли и космосом) начинается на высоте 100 000 метров.

Реактивные двигатели одна из главных преград

В издании напомнили, что реактивные двигатели истребителей нуждаются в воздухе для работы. Они втягивают наружный воздух, смешивая его с топливом, а затем сжигают эту смесь для создания тяги.

Чем больше высота, тем более разреженным становится воздух. На высоте от 20 000 метров кислорода уже становится недостаточно для поддержания горения.

Отличие истребителей от ракет

Ракеты же могут лететь на высоте свыше 25 000 метров без особых трудностей. В издании рассказали, что причина заключается в том, что ракеты перевозят как топливо, так и собственный окислитель в специальных баках.

Ракетам не нужно всасывать воздух снаружи. Благодаря этому они подходят для полетов в космосе, где нет воздуха вообще.

Что будет, если истребитель попытается подняться слишком высоко

В издании отметили, что если истребитель попытается подняться слишком высоко, произойдут две вещи. Из-за слишком разреженного воздуха его крылья потеряют подъемную силу, а двигатель больше не может нормально сжигать топливо. В этот момент самолет начнет терять мощность и падать вниз.

Преимущества истребителей

Истребители проектируются для полетов в атмосфере. Они рассчитаны на максимальную производительность на высоте от 9000 до 15 000 метров, отметили в издании.

Благодаря своей маневренности истребители идеально подходят для воздушных боев. Также полеты в атмосфере позволяют пилотам безопасно катапультироваться в случае непредвиденных обстоятельств.

Какие истребители 1970-х годов до сих пор в строю

Ранее в Slash Gear рассказали о пяти истребителях, которые до сих пор остаются в строю, несмотря на свой возраст. Они продолжают летать, доказывая, что настоящее инженерное мастерство не имеет срока годности.

Одним из таких истребителей является американский Grumman F-14 Tomcat. Он стал одним из самых инновационных самолетов своего времени, а его крылья переменной стреловидности позволяли адаптировать аэродинамику к скорости полета.

